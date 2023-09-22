Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Steeri kadrosuna kattı
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Danielle Alice Steer'i kadrosuna kattığını duyurdu
Giriş: 22.09.2023 - 17:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:30
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Avustralya'nın Western United FC takımında forma giyen Danielle Alice Steer ile anlaşma imzalandı.
Bu anlaşmaya göre, 24 yaşındaki Kanadalı forvet, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.