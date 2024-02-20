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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı ağırlıyor

        Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:26
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        FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini ağırlayacak.

        Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.

        İki galibiyet alan takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 6 Mart'ta yapılacak.

        Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek.

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