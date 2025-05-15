Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini 2028 yılına uzattı.
Giriş: 15.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:26
- 1
Fenerbahçe'de sürpriz bir iç transfer hareketliliği yaşandı.
- 2
Sarı-lacivertliler, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile 2028 yılına kadar sözleşme yeniledi.
- 3
Bu sezon 28 maçta toplam 1628 dakika süre alan milli futbolcu, 2 kez gol pası verdi.
-
- 4
Transfermarkt verilerine göre; İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
- 5
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ