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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi!

        Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini 2028 yılına uzattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 23:26 Güncelleme: 15.05.2025 - 23:26
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          Fenerbahçe'de sürpriz bir iç transfer hareketliliği yaşandı.

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          Sarı-lacivertliler, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan İsmail Yüksek ile 2028 yılına kadar sözleşme yeniledi.

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          Bu sezon 28 maçta toplam 1628 dakika süre alan milli futbolcu, 2 kez gol pası verdi.

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          Transfermarkt verilerine göre; İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

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