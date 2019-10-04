Spor Toto Süper Lig'de zorlu bir fikstür başlangıcını iyi bir şekilde atlatan Fenerbahçe, derbide deplasmanda aldığı 1 puanın ardından evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde 6 hafta geride kalırken mevcut puan tablosunda kendisi dışında ilk 4 sırada yer alana Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep ve Trabzonspor ile karşılaşan ve bu takımlar dışında Galatasaray ve Başakşehir maçlarını geride bırakan Sarı-Lacivertliler bu zorlu fikstürü 11 puanla atlatıp Alanyaspor dışında bütün rakiplerini geride bıraktı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; şimdi kağıt üzerinde ilk 6 haftaya oranla daha kolay br fikstüre çıkacak olan Sarı-Lacivertliler'de takımın zorlu sürecin iyi atlatılmasının ardından bir rehavete kapılmaması adına ipler oldukça sıkı tutuluyor. Başta tecrübeli futbolcular olmak üzere Samandıra'da herkes Antalyaspor maçının ciddiyeti ve önemi hakkında arkadaşlarını uyarıyor.

Futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Herkes bu ligin ne kadar zorlu olduğunu görmüştür. Hiçbir takım hiçbir rakibi karşısında rahat edemiyor, kolay sonuca ulaşamıyor. Bütün takımlar özellikle deplasmanlarda çok zorlanıyor. O yüzden tamamen konsantre olup sahada bir an bile ciddiyeti bırakmadan mücadele etmeliyiz. Yaptığımız hataların bedelini ne kadar ağır ödediğimize şimdiden şahit olduk. O yüzden herkes dikkatli olmalı ve her şeyini sahaya vermeli" gibi ifadeler kullanarak birbirlerini uyardılar.

Teknik direktör Ersun Yanal da antrenman öncesi oyuncularıyla ayaküstü bir toplantı yaparken, "Şimdi herkes çıkacak, 'Fenerbahçe zor fikstrürü atlattı, artık maçları kolay' diyecek. Kulaklarınızı bu yorumlara tamamen kapatmanızı istiyorum. Güçlü bir rakibe karşı önemli bir sınav vereceğiz. Ufak tefek hatalar sonucu bütün havamızın bozulması riskini alamayız. Ayrıca sahada özellikle son vuruşlarda çok daha dikkatli olmanızı istiyorum. Kolay golleri kaçırarak kendi işimizi zor sokuyoruz. Sizi sahada yeterince konsantre ve ne istediğinizi bilir halde görmek istiyorum" sözleriyle oyuncularına seslendi.