Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Düzce bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki sahada oynanan karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sedat Etik ve Mücahit Adem Çelebi hakem üçlüsü yönetti.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli ekip sahaya; Berke Özer, Lemos, Sadık Çiftpınar, Caulker, Nazım Sangare, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Ademi ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.
Fenerbahçe'de ikinci yarıda ise bu futbolcuların yerine oyuna Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner Erkin, Mesut Özil, Samatta ve Serdar Dursun girdi. Sarı-lacivertlilerde sadece Berke Özer 90 dakika forma giydi.
Müsabakanın 26. dakikasında Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, 67. dakikada Serdar Aziz'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'de Canberk Aydemir, Nabil Dirar, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas ise maçın kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Zanka ve Enner Valencia kampta yer almıyor.
PEREIRA 3-4-3 DİZİLİMİNİ TERCİH ETTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk hazırlık maçında 3-4-3 sistemini kullandı.
Portekizli teknik adam, her iki devrede iki farklı takımı da bu sistemle sahaya sürdü.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki ilk hazırlık maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki karşılaşma sırasında takımı tezahüratlarıyla destekleyen taraftarlar, maçın sonuna kadar buradan ayrılmadı.
Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi, yaylaya giden yolda yoğun trafik oluşturdu.
Öte yandan taraftarlar, sahaya daha yakın bir yerden karşılaşmayı izlemek için yönetime çağrıda bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!