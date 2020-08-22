26 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan başarılı teknik direktör "Tesislere antrenmandan saatler önce gelir, çok çalışır. Maç içinde takım için her şeyini verir. Birkaç yıl öncesine kadar kendisinden beklentiler çok fazla değildi ancak çok çalışarak İtalya'da zirve kulüplerin seviyesine gelmeyi hak etti"