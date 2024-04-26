Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 61. maça çıkacak

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 60 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 20 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.