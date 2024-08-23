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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe için flaş transfer iddiası: Leon Goretzka ve Kingsley Coman - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe için flaş transfer iddiası: Leon Goretzka ve Kingsley Coman

        Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:16
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          Yeni sezon çalışmalarına hız veren Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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          Alman medyasından Bild'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptı.

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          Haberde Kingsley Coman'ın kariyerini Almanya'da sürdürmek istediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin teklifini bu sebepten ötürü reddettiği aktarıldı.

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          Fransız yıldız ile anlaşmaya varamayan sarı lacivertlilerin, Bavyera ekibinin bir diğer yıldızı Leon Goretzka ile de görüştüğü öğrenildi.

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          PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

          Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, şu ana kadar transferde olumlu veya olumsuz nokta konmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha için transfer döneminin sonuna kadar takipte olacağı vurgulandı.

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          Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda toplam 27 maça çıkan Kingsley Coman, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

          2023/24 sezonunda takımı ile 42 maça çıkan Goretzka ise, 6 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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