Fenerbahçe için flaş transfer iddiası: Leon Goretzka ve Kingsley Coman
Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi
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Yeni sezon çalışmalarına hız veren Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Alman medyasından Bild'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptı.
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Haberde Kingsley Coman'ın kariyerini Almanya'da sürdürmek istediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin teklifini bu sebepten ötürü reddettiği aktarıldı.
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Fransız yıldız ile anlaşmaya varamayan sarı lacivertlilerin, Bavyera ekibinin bir diğer yıldızı Leon Goretzka ile de görüştüğü öğrenildi.
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PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, şu ana kadar transferde olumlu veya olumsuz nokta konmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha için transfer döneminin sonuna kadar takipte olacağı vurgulandı.
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Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda toplam 27 maça çıkan Kingsley Coman, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
2023/24 sezonunda takımı ile 42 maça çıkan Goretzka ise, 6 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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