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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Hull City ile yarın hazırlık maçı yapacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Hull City ile yarın hazırlık maçı yapacak

        Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:50
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        Fenerbahçe, Hull City ile karşılaşacak!
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        Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

        Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

        İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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