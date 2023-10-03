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        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe hem hücumda hem savunmada lider! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe hem hücumda hem savunmada lider!

        Fenerbahçe, bu sezon hem hücumda hem de savunmada ortaya koyduğu başarılı performansla rakiplerine üstünlük sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:18
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        • 1

          Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna oturan ve takımda 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde performansıyla göz dolduruyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların alınan başarılı sonuçlardaki payı da oldukça yüksek.

        • 2

          Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme maçlarıyla başlayan sarı-lacivertliler, 3 turda toplam 6 müsabakaya çıkarken, tüm maçları galibiyetle tamamladı. Grup aşamasında da ilk mücadelesini kazanan Fenerbahçe, bu organizasyonda mücadele ettiği 7. maçı da kayıpsız geçmiş oldu.

        • 3

          SÜPER LİG'DE 14 YIL SONRA...

          Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçların ardından Süper Lig'e de hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine devam etti. Gaziantep FK'yı mağlup ederek sezonun ilk maçında 3 puana ulaşan Kanarya, sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi.

        • 4

          Daha sonra Antalya ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor'u da mağlup eden Kanarya, Başakşehir ve Çaykur Rizespor'a karşı da üstünlük sağlayarak ligde çıktığı 7 maçta 7 galibiyete ulaşıp 21 puan topladı. Fenerbahçe, 2009-2010 sezonu sonrası ilk kez lig başında böyle bir seriye imza attı.

        • 5

          Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 14 resmi maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.

        • 6

          KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

          Fenerbahçe, oynadığı maçlarda savunmasıyla da dikkat çekiyor. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada kalesine 12 isabetli şut atılan sarı-lacivertliler, ağlarında yalnızca 3 gol gördü. Kanarya, son 3 lig maçında ise rakiplerine iki isabetli şut fırsatı tanıdı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında da 7 karşılaşmada 3 gol yedi.

        • 7

          Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, 4 kez kaleyi korurken, İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic de 5'er kez görev aldı. 14 resmi maçta Fenerbahçe, 5'i Süper Lig olmak üzere 9 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

        • 8

          DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ

          Fenerbahçe, bu sezon 3'ü Süper Lig olmak üzere toplam 6 deplasmana maçına çıktı. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında Zimbru, Maribor, Twente; ligde ise Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'a konuk oldu.

        • 9

          Bu maçların tamamında rakiplerine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, kalesinde gol görmedi. Kanarya, bu süreçte rakip filelere 12 gol sığdırdı.

        • 10

          HÜCUMDAKİ ETKİ, RAKAMLARA YANSIDI

          Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 7 müsabakada 18 gol atarken, Avrupa Konferans Ligi'nde ise 24 kez gol sevinci yaşadı.

        • 11

          Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de geride kalan haftalarda rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (254), en çok net pozisyon yakalayan (34) ve kalesine en az şut gelen (12) takım konumunda yer alıyor.

        • 12

          Kanarya, Adana Demirspor ile birlikte ligde en fazla gol atan (18) takım olurken, 7 haftada da gol atan takımlar arasında bu iki ekip bulunuyor. Fenerbahçe'de 42 gol 15 farklı isimden gelirken, 1 gol de rakip oyuncu kendi kalesine attı.

        • 13

          SZYMANSKI VE DZEKO ÖN PLANDA

          Sarı-lacivertlilerde atılan 42 golün 23'ü yeni oyunculardan geldi. Ligde son 3 iç saha maçında gol sevinci yaşayan Sebastian Szymanski, ligde gol sayısını 5'e yükseltti. Bu sezon performansıyla dikkat çeken Polonyalı orta saha, Fenerbahçe adına 8 gol, 4 asist üretti.

        • 14

          Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko da Süper Lig'de 5, Konferans Ligi'nde 2 olmak üzere 7 gollük katkı sağladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcunun, 2 de asisti bulunuyor. Son lig maçında 1 gol, 1 asistle maçı tamamlayan Dusan Tadic, Avrupa kupalarında bu sezon 4 gol atarken, sarı-lacivertli forma altında 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        • 15

          Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni sezonda gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 gol, 5 asist yaparak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

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