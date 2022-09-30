AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu, bugün oynanan Fenerbahçe HDI Sigorta - Cizre Belediyesi karşılaşması ile başladı.

Sezonun açılış karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyesi'ni 21-25, 25-17, 25-14, 20-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Sezonun ilk haftası olmasından dolayı İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, Türkiye Voleybol Federasyonu adına; takım kaptanlarına, başhakem ve yardımcı hakemlere çiçek takdim etti.