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Fenerbahçe - Giresunspor maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini Ferdi ve Mesut Özil'in golleriyle 2-1 yenerek 2 maç aradan sonra galip geldi. Spor yazarları Fenerbahçe - Giresunspor maçını yorumladı

24.09.2021 - 09:56 | Güncelleme: FUTBOL

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Vitor Pereira, Başakşehir maçındaki bana göre hatalı başlangıç 11'inden vazgeçmişti. Onun 3-4-2-1'li dizilişli oyun formasyonuna göre orta 4'lünün önündeki 3'lü için 6 - 7 alternatif var. Mesut - İrfan - Enner - Pelkas - Rossi - Berisha ve Muhammed. Bu 6'lıdan ancak 4.5'u şampiyonluk kalitesinde. Bu 4.5 kişi Mesut-İrfan-Enner-Pelkas ve buçuk da Rossi. Bu 4.5 oyuncunun 3'ü forma giydiğinde skor üretilebilir.

  • İşin gerçeği şu: F.Bahçe'nin yüksek bir kalitesi yok. Savunma oyuncuları ve kalecisi iyi. Orta merkezde defansif oyuncuları da iyi. Ama iş bitirecek isimler konusunda yetenek kapasitesi Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha geride. Pereira iyi bir hoca. Lakin belki de o da kalite kapasitesini görüp 4-5-1'e dönmeyi düşünecektir. Ben '3'lü oynamaz' düşüncesinde değilim. 

  • Ama orta merkezde skor üretebilecek 8 numara yokken, sağ kanat oyuncusu yokken öndeki 3'lünün skor kapasitesi belli iken belki de başka bir formasyon düşünebilir. 4-5-1 ile güçlü tarafı olan savunmaya yönelik bir oyun değişimi olabilir. Mesut'un ilk kez 90 dakika oynaması da Vitor Hoca ile yönetimin belki de bu konuda bir görüşme olduğuna işaret ediyor.

  • ERMAN TOROĞLU: Son 5 dakikada maç 2-2 olmasın diye F.Bahçe seyircisi, Giresun hücuma çıkarken ıslıklamaya başladı. Aslında F.Bahçe'nin dün gece nasıl futbol oynadığının, daha doğrusu nasıl oynamadığının ilamıdır. Büyük bütçelerle kurulan F.Bahçe, küçük bir bütçe ile oynayan Giresun… Şu ana kadar bu Giresun ilk golünü F.Bahçe'ye attı. Bir de penaltı kaçırdılar. İki de net gol pozisyonları var. 

  • F.Bahçe, hâlâ emekliye emekliye gidiyor. Düzelirler mi? Şu görüntü ile zor! Aynen G.Saray gibi… Ama onlar, milli maç arası, Avrupa maçları diyecekler yani hep bahaneleri var. En son kurtuluş da ocak ayındaki transfer dönemi. Bu masalları her sene dinledik hâlâ da dinliyoruz. Cüneyt Çakır'ın, Mert Hakan'a 2. kartı vermesi gerektiğini söyleyen çok oldu ama 'Hayır!' Çakır doğru karar verdi. Çünkü hakemlere verilen talimatlar böyle.

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