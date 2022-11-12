STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Zajc, Rossi, Valencia, Pedro
Giresunspor: Onurcan, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Ülker Stadı’nda Giresunspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, yeşil-beyazlıları konuk ettiği son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip 7 müsabakanın 5’inden galip ayrılırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe söz konusu maçlarda rakip kaleye 12 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE
Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alarak hiç mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 6 iç saha karşılaşmasında da puan kaybetmedi. Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın 6'sında gol yemeyen sarı-lacivertliler, bu sezon rakiplerine en az şut fırsatı tanıyan takım konumunda yer aldı.
VALENCIA REKOR PEŞİNDE
Fenerbahçe’nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia kendi rekorunu kırma peşinde. Süper Lig’e verilecek olan Dünya Kupası arası öncesinde oynanan son mücadelede Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe’de ligdeki 12. golünü Sivasspor’a atan Valencia, 2021-2022 sezonunda toplam 12 gol atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Giresunspor karşısında bulacağı golle Türkiye’de forma giydiği dönemde en golcü sezonuna şimdiden imza atmış olacak.
SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe’de sakatlığı süren Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat Giresunspor karşısında forma giyemiyor. Sarı-lacivertli ekipte Sivasspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Michy Batshuayi, Giresunspor müsabakasında cezası sebebiyle forma giyemiyor.
HAKEM ARDA KARDEŞLER
Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Suat Arslanboğa.
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