GÜNTEKİN ONAY

Ersun Yanal’ı haftalardır sert bir şekilde eleştiriyorlar. Ancak puan kaybedilen son iki maçta hem santrforu Muriç hem de forvet arkası oyuncusu Kruse yoktu. Fenerbahçe kadrosunda alternatifi olmayan bu iki oyuncunun eksikliğini görmezden gelmek ciddi anlamda acımasızlıktır. Bu iki oyuncunun ve Rodrigues’in tekrar takıma katılmasıyla ortaya çıkan üretkenlik ve yaratıcılık ortada. Yarın öbür gün bu oyuncular yine eksik kalsa Fenerbahçe yine zorlanır.