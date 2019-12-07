07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MEHMET DEMİRKOL
Fenerbahçe’nin sıkıntı yaşadığı bütün maçlarda temel sorun şut kalitesiydi. Dün bunun üstesinden belli oranda gelebildikleri için yenik başladıkları maçta rahat ettiler. Eğer şampiyonluk mücadelesi vereceklerse bu sorunu ortadan kaldırarak verecekler. Kruse’nin 27. şut denemesinde nihayet golü bulması bir başlangıç olacaksa misal. Ya da Rodrigues akıl almaz şansları daha az harcayacaksa.
Bu tabloda ligde kaleyi bulan 2 şutundan 2 gol çıkarabilen Ferdi Kadıoğlu’nun artık en azından krizde ilk oyuna girecekler listenin başına geçmesi şart. Hem şut kalitesi üst seviyede hem de 3. bölgede oyunu okuyabilme içgüdüsü çok parlak. Fenerbahçe dün kale önünde biraz etkili olduğunda yediğinden fazlasını atabileceğini gösterdi.
Taraftar yıldız istemez. Ferdi gibi genç oyuncu da ister. Altyapıdan parlak performans da ister. 20 yıldır takımda oynayan efsane de ister. Brezilya görmüş yıldız da ister. Ozan gibi yeniden doğan da ister. Kadro mühendisliğinin bir boyutu da taraftarın duygusal bağlar kurabileceği bir çeşitlilik oluşturmak.
UĞUR MELEKE
Gençlerbirliği, yetenek dozu yüksek bir takım. Hamza Hamzaoğlu’nun da son 4 haftaki başarısının altında bu kaliteyi doğru bir kurgu ve cesaretle sahaya yansıtabilmesi vardı. Dünkü ilk 11 seçimiyle Hamzaoğlu kendisiyle çelişti, belki de iki sağ bekinin birden sakat olması onu zorladı bu tercihe.
Yanal’ın da aslında dünkü kazanımının altında 2002-2004 Gençlerbirliği’ndeki başarısını anımsatan tercihleri var. İkinci yarıda Ozan’ı merkeze çekip, Ferdi’ye nihayet sağ açıkta rol vermesi olumlu. Kruse’nin iyileşmesiyle o tutucu ve sıkıcı 4-3-3’ten tekrar 4-2-3-1’e dönmesi de öyle. Kruse biraz ağır ama zekasıyla o açığını kapatıyor, ikinci santrfor rolüyle Vedat’ın da üstündeki yükü azaltıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!