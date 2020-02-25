Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sevk yağdı! Fenerbahçe, 5 futbolcusunun sarı, 1 futbolcusunun kart görmesi nedeniyle sevk edilirken Ersun Yanal, Volkan Kazak, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Ozan Tufan, PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray da 5 futbolcusunun sarı, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle sevk edilirken kulüp görevlileri Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş, Mert Çetin de PFDK'ya sevk edilen isimler oldu!