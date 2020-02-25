Beşiktaş ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Siyah-beyazlılar "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle sevk edilirken Ahmet Nur Çebi de aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 21.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."