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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol yükünü yabancı futbolcular çekiyor! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol yükünü yabancı futbolcular çekiyor!

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan derbi maçlarda gollerin büyük çoğunluğuna yabancı oyuncular imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:48
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        Derbide gol yükünü yabancılar çekiyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

        İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi.

        Bu müsabakalarda atılan 35 golün 29'unu yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 13 golünü yabancı futbolcular attı. Takımların üçer golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

        23 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 23 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

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        İki takım arasında 2013-2014 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 22 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

        Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

        İki takımın mevcut kadrolarında 5 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

        SON 10 SEZONDA SONUÇLAR VE GOLLER

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 22 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

        Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
        10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni
        06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder
        25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
        18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
        08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
        25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
        13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
        20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
        23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
        22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
        02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
        14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
        28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
        27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed
        21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
        10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun
        08.01.2023 Ülker Süper Lig 0 - 3 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
        04.06.2023 Nef Süper Lig 3 - 0 Nicolo Zaniolo (2) Mauro Icardi
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