Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-21 sezonu için harcama limitlerini duyururken TFF'nin açıkladığı limitler gündeme oturdu. Kasımpaşa ve Fenerbahçe, TFF'ye sert tepki gösterirken Fenerbahçe'nin finans danışmanlığını yapan Serdar Yıldız da konuya dair açıklamalar yaptı. TFF'nin onayını alarak Türkiye'deki en borçlu beş kulübün profesyonelleriyle birlikte limit talimatnamesi hazırlayan isimlerden olan Yıldız, kulüplerin onayladığı talimat ile yürürlüğe giren talimatname arasında farklılıklar olduğunu belirtti. Kulüplerin ana para ödemelerinin, o yılki giderler arasında bulunamayacağını dile getiren Yıldız, en büyük farkın ana para ödemelerinin limitlerden düşmesi olduğunu vurguladı.
2018 yılında dönemin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın öncülüğüyle bir çalışma grubu oluşturduklarını belirten Yıldız, "En borçlu beş kulübün profesyonelleriyle bir araya gelerek çalışma grubu oluşturduk, talimat taslağı oluşturup başkanlarla paylaştık. Zemin oluşmadığı için hemen yürürlüğe girmedi. Mart 2018'e kadar yapılacağı TFF tarafından taahhüt edilmişti. O tarihe gelindiğinde hazır bir çalışma bulamamıştık. UEFA'yla yaşayabileceğimiz sıkıntıları da düşünerek TFF'den bu görevi istedik ve Federasyon'un onayıyla birkaç gün içerisinde bütün başkanların da onayını alarak hazırladığımız talimatı TFF'yle paylaştık. Haziran 2018'e kadar herhangi bir aksiyon olmadı, yeni TFF Başkan ve yönetim göreve geldikten sonra talimat yürürlüğe girdi. Bizim gönderdiğimiz talimatta değişiklikler oldu. Kulüpler olarak bu değişimlerin mekanizmanın ve talimatın sağlamlığını zedelediğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Limitlerin belirlenme sürecine de değinen Yıldız, "Asıl bozan konu, ana paranın limitten düşmesi. Biz öyle bir şey yazmadık. Bunu yaparken de birçok ligdeki uygulamalara baktık, La Liga gibi. Mevcut durumda ana paranın limitten düşmesi son derece yersiz. TFF'ye bu çalışmayı gönderdiğimizde, kulüpler ile bankalar arasında yeniden yapılandırma süreci olduğu için herhalde onlar 'Madem öyle bir durum var, ana para ödemelerini limitten düşelim' dediler. Ama ana para ödemesi olmayan kulüpleri de işin içine dahil ettiğiniz zaman komik bir durum ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı.
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