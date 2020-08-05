TFF'nin dün açıkladığı harcama limitleri Türk futbolunda kaosa yol açtı. Fenerbahçe ile Kasımpaşa, harcama limitlerine tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün finans danışmanı Serdar Yıldız, FBTV'de katıldığı yayında konuyu değerlendirdi. Yıldız'ın açıklamalarından satır başları:

"Rakamlar geçen seneye yakın ancak euro bazlı bakıldığında düşüş görülüyor. Geçen sene 18 takıma 330 milyon euro iken bu sene 21 takıma 307 milyon euro verildiğini görüyoruz.

Bunu bir transfer bütçesi olarak görenler var, bu mevcut oyuncular ve yeni oyuncular için harcanabilecek toplam limit. Adaletten uzak olduğunu düşünüyoruz. İki senedir yapılan düşüşlerle 64 milyon euro seviyelerine gelindiğini görüyoruz. Yönetim gerekli tedbirleri alıyoruz diyebiliriz. Bizden 19 milyon euro civarına inmemiz isteniyor, bunun pek gerçekçi olmadığını düşünüyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Ana para ödemelerinin limitten düşülmesi... Bir kulübün kullandığı kredi varsa ben bunu indiririm diyor TFF. Bir kulübün kredi geri ödemesi varsa limitini de bu kadar indirmesi gerekiyor diyor. Böyle anlatınca makul gibi görünse de kulüplerin içinde olduğu duruma bakmak lazım. Fenerbahçe'nin 2 milyar TL üzerinde borcu olduğu biliniyor. Kısa vadede 1 milyarın üzerinde... Biz borç yapılandırmasını imzalayamadığımız için kısa vadede fazla borç oluyor.

Fenerbahçe'nin 1 milyar TL üzerindeki kısa vadelik borcu ödemesi mümkün değildir. Geçen sene de böyleydi. Bunu ödemek mümkün değil. Bunu öteleyebilirsiniz ya da uygun ortam olursa yapılandırmaya girersiniz. Borcunuzu bu şekilde yönetebilirsiniz. Borcun yönetimiyle harcama yöntemi farklıdır.

Gerçek dışı olduğunu anlamak için Fenerbahçe ve diğer kulüplere bakınca anlarsınız. Bunun için finansçı olmanıza gerek yok. %15 aşımı da kullanırsanız 22 milyon euro hakkınız var. 64 milyon euro olan kulüpten sözleşme çıkışı olsa bunun 40 milyon euro seviyesinde olduğunu görürsünüz. Maliyetlere bakınca bunun 22'ye inmesi mümkün değil. Gerçeklikten uzak. Sözleşmesi biten oyuncunun yerine yenisini alamıyorsunuz. Çünkü devam eden yükümlülüğünüz izin vermiyor. Yüksek maliyetli oyuncu var, belki hata yapılmış ya da maliyeti performansını karşılamıyor. Siz bu oyuncuyu gönderseniz de yerine bir oyuncu alamıyorsunuz. Bu çarpık yapı tasarrufa yapılmasının da önüne geçiyor.

Mesela parlayan bir oyuncunuz var. 30-40 milyon euro teklif var diyelim, siz bunun 3'te 1'ini kullanabilirsiniz. Böyle olunca satamıyorsunuz çünkü yerini dolduramazsınız. Bunun amacı FFP'ye uyum sağlamak. Sonuçlara bakınca adaletten söz etmek pek mümkün görünmüyor. Böyle bir ortamda futbol ekonominiz ne kadar küçülür, yayıncıyla nasıl pazarlık yaparsınız bilmiyorum.

1 günde 64 milyondan 22'ye inmeniz mümkün değil. Diyelim ki 40'a indirdiniz, hiç transfer yapmadınız. Yine sezon sonunda cezaların uygulanması gerekiyor."