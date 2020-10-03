Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalmıştı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla lider giren Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi.

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

TEKNİK DİREKTÖR: Atılay Canel

MAÇTAN NOTLAR

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9. RANDEVU

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı. 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.