Fenerbahçe- Eyüpspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Geride kalan 33 haftada 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler 78 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki, "Fenerbahçe- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...