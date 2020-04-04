Koronavirüs etkisiyle durma noktasına gelen futbol dünyasında gelecek sezonla ilgili çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan yeni teknik direktör konusu netleştirilmeye çalışılırken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş ile1 yıllık sözleşmesi kalan milli takım oyuncusu Dorukhan Toköz'un durumunu yakından takip eden Fenerbahçe kurmayları bu konuda yol haritasını belirledi.

Beşiktaş'ın Dorukhan ile yeni sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından, Sarı-lacivertliler konuyu yakından takip ederken, iki tarafın ipleri tamamen atması halinde Dorukhan'a teklif götürmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe oyuncunun Beşiktaş ile iplerinin kopması halinde iki takımın da çıkarlarına uyacak bir takas içeren teklifle Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çalacaklar. Özellikle koronavirüs sonrası kulüplerin maddi açıdan iyice zorlanacakları bir sürece girmeleri öngörülürken ihtiyaçlar doğrultusunda bu tip takasların sık sık gündeme gelmesi bekleniyor. Beşiktaşlı yetkililerden süreç hakkında bilgi alan Fenerbahçe kurmayları ilişkileri bozacak bir davranış içerisinde bulunmak istemiyorlar.

Beşiktaş Yönetimi ise koronavirüs sürecinden dolayı acele etmezken, Dorukhan Toköz'ün transfer sürecinin nasıl devam edeceği ise merakla bekleniyor.