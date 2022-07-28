Olay dünya basınında da gündem oldu. İşte bazı manşetler:

Britanya tabloiti Daily Star, olayı ''utanç verici'' olarak nitelendirdi. Daily Star, sosyal medyada bazı kullanıcıların, Fenerbahçe'nin UEFA müsabakalarından men edilmesi için çağrı yaptığını belirtti.