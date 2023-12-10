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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe derbideki pozisyonları videoda derleyip TFF'ye iletti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe derbideki pozisyonları videoda derleyip TFF'ye iletti!

        Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili pozisyonları videoda derleyip TFF'ye iletti. İşte detaylar...

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 10.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:34
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        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
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        Fenerbahçe galibiyete rağmen dün akşam yaşanan hakem hatalarının görmezden gelinmesine müsade etmemek adına harekete geçti. Derbide yaşanan tüm pozisyonlar bir videoda toplandı ve federasyona iletildi. Fenerbahçe'de federasyondan gelecek cevap bekleniyor.

        HANGİ POZİSYONLAR VAR?

        Necip’in 3 kere sarı kart görmemesi, 3. Dakikada Szymanski’nin az daha sakatlanacak olmasına rağmen faul dahi verilmemesi, Dzeko-Baily mücadelesinde faulün neden terse verildiği ve diğer tüm pozisyonlar olmak üzere 15’ten fazla pozisyon derlendi ve hakemin tek taraflı yönetim sergilediği ifade edildi.

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