Fenerbahçe deplasmanda bir başka!
Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek bu sezon dış sahadaki yenilmezlik unvanını sürdürdü.
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Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.
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Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin 90+4'teki penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
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Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 31 puan topladı.
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Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı.
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Süper Lig’de yenilmezlik serisini de 11 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 57’ye yükseltirken, Başakşehir 27 puanda kaldı.
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Fenerbahçe, ligin 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.