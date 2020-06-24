Son olarak Kasımpaşa'ya mağlup olarak taraftarına bir hüzün daha yaşatan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına hız verildi. Transfer hummalı bir çalışma sürdüren Sarı-Lacivertliler'de gidecek oyuncular kadar kadroya katılacak isimlerde büyük merak konusu...