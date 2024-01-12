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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den top toplayıcı Yiğit Avcı'ya büyük jest - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den top toplayıcı Yiğit Avcı'ya büyük jest

        Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği maçta 3. gol öncesi taça çıkan topu hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye vererek Dzeko'nun golünde önemli pay sahibi olan Fenerbahçe 15 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kalecisi Yiğit Avcı, tesislerde İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal ve Dominik Livakovic ile buluştu. İrfan Can, genç file bekçisine maçta giydiği imzalı formasını hediye etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:56
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        F.Bahçe'den top toplayıcıya büyük jest
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        Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği maçta üçüncü gol öncesi taca çıkan topu hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye vererek golde pay sahibi olan Fenerbahçe U15 Takımı'nın kalecisi Yiğit Avcı, Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

        Golün ardından sevincini Yiğit Avcı ile paylaşan İrfan Can Kahveci, kendisine maç formasını hediye ederek imzaladı.

        Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Fenerbahçemizin, Tümosan Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta 3. golümüz öncesi taça çıkan topu hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye vererek golde önemli pay sahibi olan 15 Yaş Altı Futbol Takımımızın kalecisi Yiğit Avcı, Futbol A Takımımızın davetlisi olarak Can Bartu Tesislerimize gitti.

        Golde önemli pay sahibi olan genç oyuncumuz, İrfan Can Kahveci’yle de bir araya geldi. Golün ardından sevincini Yiğit Avcı ile paylaşan İrfan Can Kahveci, kendisine maç formasını hediye ederek imzaladı.

        Teknik Direktörümüz İsmail Kartal da, Yiğit Avcı'yı tebrik ederken; Yiğit son olarak Hırvat kalecimiz Dominik Livakovic ile tanışma imkânı buldu.

        Yiğit Avcı daha sonra Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatör Yardımcısı Ali Ekber Düzgün ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir araya geldi.

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        Yiğit Avcı: Gururluyum

        Burada Fenerbahçe TV’ye açıklama yapan genç oyuncumuz, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Yiğit, “Gururluyum. Bugün de kulübümüz sayesinde A takıma ziyarete gittim. İrfan Can ağabey bana formasını verdi. Emeği olan hocalarım var. Hocalarım hep oyunda kalmamızı söylüyor. Onlarla hep çalışıyoruz.” dedi.

        Futbol Akademisi Genel Koordinatör Yardımcısı Ali Ekber Düzgün: Bir sonraki pozisyon konusunda sezgilerini geliştirmeye yönelik kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak farkındalık eğitimleri yapıyoruz

        Ali Ekber Düzgün ise Futbol Akademimizde verilen eğitimleri değerlendirdi. Fenerbahçe TV’ye konuşan Ali Ekber Düzgün, “Çocuklarımız, genç sporcularımız teknik, taktik ve atletik performans konusunda çok iyi yetiştiriliyor. Hocalarımız bu konularda uluslararası düzeydeki eğitimleri veriyorlar, tekrarları yapıyorlar. Biz de Psikolojik Performans Danışmanlığı departmanı olarak işin içindeki zihinsel antrenman kısmında hep genç futbolcularımıza şunu söylüyoruz; ‘Nerede olursak olalım, hem oyunun içinde kalalım.’ Bir sonraki pozisyon konusunda sezgilerini geliştirmeye yönelik olarak onları mental anlamda seyirciden hakeme oyunun anlık değişimine kadar oyunun içinde kalmalarına yönelik olarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak farkındalık eğitimleri yapıyoruz.” dedi.

        Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatör Yardımcısı Ali Ekber Düzgün, Yiğit Avcı’nın İrfan Can Kahveci’yle bir araya gelmesiyle ilgiliyse, “Hoş bir buluşma oldu. Yıllar önce İrfan Can Kahveci ile Gençlerbirliği Akademisinde yaklaşık 10 yıl birlikte çalışmıştık. Gerçekten çok alçak gönüllü, pozitif karakteri olan bir oyuncumuz. Keza U15’te Yiğit Avcı’nın kaleciliğin getirdiği bir sezgiyle oyunu takip etmesi… Aslında burada altyapının üst yapıya çok güzel bir katkısı oldu golde. Bu da benim için çok hoş bir tesadüf ve güzel bir buluşma oldu. Yiğit’le bunu konuştuğumuzda hem kendi hocası hem de kendi açısından hoş bir birliktelik oldu.” değerlendirmesi yaptı."

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