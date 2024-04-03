Fenerbahçe'den Süper Kupa için erteleme ve yabancı hakem talebi! - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'den Süper Kupa için erteleme ve yabancı hakem talebi! - Fenerbahçe Haberleri

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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için erteleme ve yabancı hakem talebinde bulundu. Kongre sonrası yapılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantıda, kongreden alınan yetkiler ve Süper Kupa finali için alınacak aksiyonlar konuşuldu.

Sarı-lacivertli yönetim,7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı için TFF'ye erteleme talebinde bulundu. Sarı-lacivertliler ayrıca maça yabancı hakem atanması için TFF'ye resmi yazı gönderdi.

TFF'nin, Fenerbahçe'nin taleplerine vereceği cevap merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE KONGREDE VERİLEN YETKİLER Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi. REKLAM 1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak 2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak 3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.