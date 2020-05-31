Ligler bittikten sonra olabilecek talepleri ve bonservis bedelini değerlendirecek tek adres Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. Tabii ki çok önemli bir husus daha var. Vedat’ın şu an Fenerbahçe Kulübü'nde çok mutlu olduğunu, başka bir kulübe transfer olmak gibi bir çaba içerisinde olmadığını özellikle belirtmek isterim."