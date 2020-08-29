VALENİCA İMZALADI
Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor... Bu sezon birçok flaş ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler dün de önceki gece İstanbul'a getirdiği Enner Valencia'nın transferini resmen açıkladı. Fenerbahçe bonservisi elinde olan Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ZAJC HOLLANDA YOLCUSU
Hollanda ekibi Fortuna Sittard Fenerbahçe'nin kendisine uygun şartlarda kulüp bulmaya çalıştığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a resmen talip oldu. 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin kapısını çalan Fortuna Sittard, Sarı-Lacivertliler’in cevabını bekliyor.
Fenerbahçe'de beklentilerin çok altında kalan Zajc geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giydi. Sloven orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
BİR STOPER DAHA
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istiği Wolfsburg stoperi Marcel Tisserand ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.
27 yaşında 1.90 boyunda olan Demokratik Kongolu stoperin İstanbul'a gelmek için hazır olduğu kulübü ile küçük bir pürüzün çözülmeye çalışıldığı ifde edildi.
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