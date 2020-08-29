Sarı-lacivertli kulüple görüşmeler yaptığını kaydeden Perulu oyuncu, "Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu. Babam ve menajerlerim görüşme gerçekleştirdi. Teklif resmileşince benim de haberim olur ancak bir gelişme olmadı. Bu ilgi beni de daha çok çalışmak yönünde motive ediyor" dedi.