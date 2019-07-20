Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Khedira’nın ABD ziyaretinden uzak tutulmasının, oyuncuya ayrılık için güçlü bir mesaj olduğu da hatırlatılan haberde, “Khedira önümüzdeki günlerde, geleceği hakkında önemli kararlar almak durumunda. Juventus macerasının sonuna geldiğinin farkında ve çıkış rampasında olduğu çok net şekilde görülüyor. Önümüzdeki günlerde veda edecek. Onun için en büyük ilgiyi gösteren kulüp Fenerbahçe ve kendisi de bu kulüple çok ilgili. Khedira’nın önümüzdeki sezon Türkiye Süper Ligi’nde oynama ihtimali çok yüksek” değerlendirmesi yapıldı.