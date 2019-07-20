Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
FENERBAHÇE CEVABI
Ersun Yanal’ın ön liberodaki ilk tercihi Luiz Gustavo, Marsilya’dan ayrılmayacağını açıkladı.
Marsilya’nın, Bordeaux’i 2-1 yendiği maçtan sonra konuşan Gustavo, “Fenerbahçe’ye mi gidiyorum. Hayır hayır (gülümsüyor). Hepimiz birlikte kalacağız, durumumuz iyi. Şampiyonluğa oynayacak bir çaba içindeyiz” dedi. Hocası Villas Boas da maç sonu, Fenerbahçe iddialarını oyuncusu gibi, “Hayır hayır!” kesin bir dille reddetti.
İTALYANLAR MÜJDEYİ VERDİ
Uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan oyunculardan Sami Khedira’yla ilgili İtalya’dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulübün sağlık ekibi oyuncunun, sağlık raporlarını incelerken, Khedira da İstanbul yolculuğu için hazırlıklara başlamış gibi gözüküyor.
İtalyan basını oyuncunun artık Juventus’ta bir geleceğinin olmadığını kabullendiğini ve alternatifler için değerlendirme yaptığını duyurdu. Juventus’un yaptığı yeni transferlerin ardından takımda oynamak şansı hemen hemen sıfıra inen Sami Khedira’nın, Juventus’un yaz döneminde ABD’ye yapacağı seyahatte de ekibe dahil edilmeyeceği belirtildi.
Khedira’nın ABD ziyaretinden uzak tutulmasının, oyuncuya ayrılık için güçlü bir mesaj olduğu da hatırlatılan haberde, “Khedira önümüzdeki günlerde, geleceği hakkında önemli kararlar almak durumunda. Juventus macerasının sonuna geldiğinin farkında ve çıkış rampasında olduğu çok net şekilde görülüyor. Önümüzdeki günlerde veda edecek. Onun için en büyük ilgiyi gösteren kulüp Fenerbahçe ve kendisi de bu kulüple çok ilgili. Khedira’nın önümüzdeki sezon Türkiye Süper Ligi’nde oynama ihtimali çok yüksek” değerlendirmesi yapıldı.
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