Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Ganalı futbolcu, açıklamasında, “Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak” dedi. Ayew, 38 maça çıkarken, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Daha önce Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter de, Fenerbahçe'ye veda eden diğer isimler olmuşlardı.