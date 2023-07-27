Cengiz Ünder imzayı atmaya hazırlanıyor
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup ederken, transferde de son dakika gelişmesi yaşandı. Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, resmi açıklama yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürürken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
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L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Marsilya ile görüşmelerde son aşamaya geldi ve kısa süre içerisinde Fransız ekibi ile el sıkışacak.
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RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Haberde Cengiz Ünder'in de transfere çok sıcak baktığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.
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Son pürüzlerin giderilmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi.
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Öte yandan Fenerbahçe'nin Cengiz için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.
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YERLİ KONTENJANI İÇİN İLAÇ OLACAK
Süper Lig'deki 8+3 kuralından dolayı Türk oyuncuya ihtiyacı olan sarı-lacivertliler, milli sağ kanadı kadrosuna katıp hem yıldız hem de yerli takviyesi yapmış olacak.
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Marsilya forması ile 93 karşılaşmaya çıkan Cengiz Ünder, 18 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Takım formasıyla da 49 karşılaşmaya çıkarken, 16 kez gol sevinci yaşadı.
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ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü bir isim. Futbolcu sağ kanat olmasının yanı sıra sol kanat ve on numara olarak görev alabiliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istediği gelen bilgiler arasında.
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CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.
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