Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Avrupa’dan pek çok kulübün takibinde olan Kosovalı yıldızın en ciddi talipleri ise Premier Lig’den. Golcü oyuncuyu West Ham United ve Leicester City'nin yanı sıra Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham da ciddi şekilde isterken, bu kulüpler devre arasında girişimlerde bulunmaya hazırlanıyorlar.