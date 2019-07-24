Monchi, Simon Kjaer'in geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Simon Kjaer için bazı teklifler vardı. Fenerbahçe ile 3 hafta ya da 1 ay önce bir görüşmemiz oldu. Ancak, 15 gündür Fenerbahçe ile bir temasımız yok" cevabını verdi.