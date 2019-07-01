Başkan Ali Koç bu ismin transferi için bizzat hem Portekiz'e hem de Sırbistan'a gitmiş olsa da henüz bu transfer neticelendirmiş durumda değil. Fenerbahçe özellikle Benfica'nın istediği rakamlara inmemesi halinde bu transfere olmazsa olmaz gözüyle bakmıyor.