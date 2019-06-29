Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe ilk bombasını dün patlattı. Alman forvet Max Kruse ile 3 yıllık prensip anlaşması yapıldığı açıklandı. 31 yaşındaki futbolcu 3 yıllık imza atacak. Her yıl için 2.5 milyon Euro alacak. 1.5 milyon Euro da imza parası var! Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor...
GARRY RODRIGUES HAMLESİ
Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler eski Galatasaraylı Garry Rodrigues'i gündemine aldı. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği Garry Rodrigues için harekete geçti.
Hem Rodrigues hem de kulübü Al İttihad ile temasa geçildi. Anlaşma sağlanması halinde Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katacak. Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu.
HEDEF SANCHEZ
Alman devi Bayern Münih, Renato Sanchez’i bu sezon kiralık yollamak istiyor. Münih’te geçtiğimiz sezon istediği şansları bulamayan Renato da daha fazla oynayabileceği bir takımla kariyerini yükseltme arzusunda.
Portekiz basınından Abola’daki habere göre; PSG, Benfica ve Fenerbahçe, Sanchez’i istiyor. Ancak eski takımı Benfica ve PSG’de de süre sorunu yaşayacağı, Fenerbahçe'nin ise bu iki kulübe göre daha istekli olduğu belirtiliyor. Münih’in vereceği yanıt merak konusu oldu.
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