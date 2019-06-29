Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Portekiz basınından Abola’daki habere göre; PSG, Benfica ve Fenerbahçe, Sanchez’i istiyor. Ancak eski takımı Benfica ve PSG’de de süre sorunu yaşayacağı, Fenerbahçe'nin ise bu iki kulübe göre daha istekli olduğu belirtiliyor. Münih’in vereceği yanıt merak konusu oldu.