Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaştı.
Giriş: 17.02.2024 - 21:52 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:52
Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaşarak ''Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı: