Fenerbahçe'den Jhon Lucumi hamlesi!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi'yi gündemine aldı.
Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Corriere di Bologna'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bologna forması giyen Jhon Lucumi'yi transfer listesine ekledi.
BOLOGNA'NIN TAVRI NET
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İtalyan ekibinin Kolombiyalı savunmacıyı satma niyetinde olmadığı öne sürüldü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 21 maça çıkan 1.87'lik stoper, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.