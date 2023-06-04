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Fenerbahçe'den Galatasaray'a 5 yıldız göndermesi!

Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray derbisi öncesi seremoniye üstünde 5 yıldız olan sweatshirtler ile çıktı

Giriş: 04.06.2023 - 20:35 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 5 yıldız göndermesi!
HABERTURK.COM

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaybeden Fenerbahçe, Nef Stadyumu'ndaki dev maç öncesinde Galatasaray'a yıldızlı göndermede bulundu. Maç öncesi seremonide giyilen sweatshirtlerde Fenerbahçe logosunun üstünde 5 yıldız yer aldı.

Sarı lacivertli kulüp, kendi kararıyla bu sezon maçlara yıldızsız logo ile çıkıyordu. Fenerbahçe, TFF'den 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukların geçerli olmasını talep etmişti.

Sarı lacivertliler, 1959'dan önce kazanılan 9 şampiyonluğula birlikte 5 yıldızı olduğunu savunuyordu.

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