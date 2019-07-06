Fenerbahçe'den Deniz Türüç bombası

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde bir bombayı daha patlatmak üzere. Kadrosunu son olarak Max Kruse ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Deniz Türüç transferinde de mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe'nin milli futbolcu için Kayserispor ile anlaşma sağladığı öğrenilirken sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara 3 milyon Euro + Yasir Subaşı'yı vereceği kaydedildi.

Kayserispor'a 2015-16'da transfer olan ve orta sahada ofansif rollerde görev yapan Deniz, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.