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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yıldızlar kulübeye! İsmail Kartal'dan Avrupa rotasyonu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yıldızlar kulübeye! İsmail Kartal'dan Avrupa rotasyonu

        Sezona 15 maçta 15 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe, Rizespor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından rotasını Avrupa'ya çevirdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ekim Perşembe günü Slovak ekibi Spartak Trnava'ya konuk olacak sarı-lacivertlilerde hedef galibiyet serisini sürdürmek... Bu sezon elindeki geniş kadroyu oldukça verimli kullanan teknik direktör İsmail Kartal'ın Spartak Trnava maçında yıldızlarını dinlendirip kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:05
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        • 1

          Süper Lig'de 7'de 7 ile yoluna devam eden Fenerbahçe, gözünü Avrupa'ya çevirdi.

        • 2

          Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ekim Perşembe günü Slovak ekibi Spartak Trnava'ya konuk olacak.

        • 3

          Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup eden Kanarya, Trnava'yı da devirip bu sezon resmi maçlarda 15'te 15 yapmayı hedefliyor.

        • 4

          Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise Slovakya deplasmanında sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor.

        • 5

          Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçını düşünen deneyimli teknik adamın Spartak Trnava karşısında kadroda rotasyona gideceği öğrenildi.

        • 6

          SERDAR AZİZ VE CENGİZ ÜNDER SAKAT

          Fenerbahçe'de zorlu mücadele öncesi Serdar Aziz ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları bulunurken, Mert Müldür, Luan Peres, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin ise UEFA listesinde yer almadığı için forma giyemeyecek.

        • 7

          TADIC, DZEKO VE SZYMANSKI DİNLENECEK

          Teknik direktör İsmail Kartal, takımın yıldız oyuncuları Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski'yi dinlendirmek amacıyla yedek kulübesinde oturtacak. Üç futbolcu, skorun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.

        • 8

          CRESPO VE MERT HAKAN 11'E

          Szymanski'nin yerine Mert Hakan Yandaş'a görev vermesi beklenen Kartal, son haftaların formda ismi Fred'i de yedek soyunduracak. Brezilyalı yıldızın yerine Zajc görev yapacak.

        • 9

          Fenerbahçe'de ayrıca, ön liberoda genç futbolcu İsmail Yüksek'in yerine Crespo, sağ kanatta da İrfan Can Kahveci'nin yerine Ryan Kent'in forma giymesi bekleniyor.

        • 10

          İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

          Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan, Zajc, Kent, King, Batshuayi

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