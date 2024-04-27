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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yeni divan başkanı Şekip Mosturoğlu!

        Fenerbahçe'de yeni Yüksek Divan Kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:36
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        Fenerbahçe'de yeni YDK başkanı Mosturoğlu
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        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

        Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

        Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

        Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

        Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

        ŞEKİP MOSTUROĞLU'DAN AÇIKLAMA

        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında oyların çoğunluğunu alarak başkan seçilen Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz zaferlerinin burada taçlandığını söyledi.

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulun ardından kürsüye çıkan Mosturoğlu, şunları kaydetti:

        "Herkese şükranlarımı sunuyorum. Diğer başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Dostça bir süreç yaşadık. Sonuçta demokrasi kazandı. Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Seçim süreci boyunca bize her türlü imkanı sağladı, destek verdi. Bu sürece başladığımda seçim sonucunun 3 Temmuz zaferimizin taçlanması olarak kabul edileceğini düşünüyordum. 3 Temmuz zaferimiz burada taçlanmıştır. 3 Temmuz ruhu yaşamaktadır, kimse bu mücadeleden vazgeçmemiştir. Sarı-lacivert duvar burada durmaktadır."

        Toplantının son konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise Mosturoğlu ve ekibini tebrik etti.

        Güzel bir süreci birlikte tamamladıklarını aktaran Koç, "1590 kişi oy kullandı bugün. Bunda trafik ve maç olmasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok adaylı seçimlere önem veriyoruz. Rekabetin getirdiği kaliteye çok inanıyoruz. O yüzden Fenerbahçe olarak TFF'ye aynı öneride bulunuyoruz. Ben 2018'de seçildikten sonra hepinize söz verdim, garanti verdim. O seçimde yaşadığımız antidemokratik hiçbir şeyin bundan sonra yaşanmaması gerektiğini söylemiştim. Fenerbahçe'nin iftihar edeceği bir günü daha hep beraber tamamlıyoruz." diye konuştu.

        Fenerbahçe camiasının beraber olduktan sonra her zorluğu aşacağına inandığını anlatan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çok dinamik bir dijital dünyada yaşıyoruz. Oluşan birlik beraberliğimizin kırılgan olduğunu da yaşayarak görüyoruz. Bir ve beraber olalım diyenlerin eylem ve söylemlerinin aynı istikamette olması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz 3 Temmuz'u kulübümüze yapılan haksız saldırıları bu birlikle bertaraf ettik. Bizler hayatımız boyunca karşımıza çıkan zorluklarda Fenerbahçe sevgimizle ayakta kaldık. Son birkaç yılda camiamıza Fenerbahçe'mize göz göre saldırılar yapılıyor. Bu saldırılarda suskun kalanlar, mücadele edip destek olmak yerine dışardan bakanlar, 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diyenler, hatta adımlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışanlara şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe tüm isimlerden ve kişilerden öndedir. Kimsenin kişisel ihtiraslarının kurbanı Fenerbahçe olamaz. Fenerbahçe herkesin önündedir."

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