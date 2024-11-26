Fenerbahçe'de yedekler hazır!
Fenerbahçe'de yedek oyuncular forma şansı bulunca fırsatı iyi değerlendiriyor.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon kadro seçimleriyle şaşırtmaya devam ediyor.
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HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Portekizli teknik adam, uzun süre forma şansı vermediği oyuncuları kritik maçlarda sahaya sürerek büyük başarılar elde etti.
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Portekizli teknik adam, uzun süre forma şansı vermediği oyuncuları kritik maçlarda sahaya sürerek büyük başarılar elde etti.
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Mourinho’nun sürpriz hamlelerinin ilki Sivasspor maçında geldi.
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Mourinho’nun sürpriz hamlelerinin ilki Sivasspor maçında geldi.
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Aynı maçta, uzun bir aranın ardından ilk 11’de yer bulan Mert Hakan Yandaş, asist yaparak takıma katkı sağladı.
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Mourinho’nun bu tercihleri, takımın derinliğini ve oyuncuların performansını artırmada kilit rol oynadı.
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Fenerbahçe, son olarak Kayserispor deplasmanında da sürpriz isimlerle dikkat çekti.
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Sezon başında transfer edilen ve uzun süre 11’de şans bulamayan Oğuz Aydın, Kayseri maçında ilk 11’de sahaya çıktı.
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Zenit ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki oyuncu, Mourinho’nun güvenini boşa çıkarmadı.
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Oğuz, iki gol bir asist ile maçın kahramanlarından biri oldu.
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Her oyuncusunu hazır tutmayı başaran Mourinho’nun sürpriz isimlerinden biri de Levent Mercan.
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Zenit maçında sol stoperde görev almasına rağmen harika bir gol atan 23 yaşındaki futbolcu, Kayseri maçının 89. dakikasında Oğuz Aydın’ın yerine oyuna dahil oldu.
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Sarı lacivertli ekipte fazla forma şansı bekleyen bir diğer isim ise Cenk Tosun.
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Milli futbolcu sarı lacivertli formayla 7 mücadeleye çıktı.
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İstediği süreleri bulamayan Cenk Tosun toplam 88 dakika sahada kaldı.
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Milli arada oynanan Zenit maçında takımın ilk golünü atan milli futbolcu ve Fatih Karagümrük'ten yaz transfer döneminde 2 milyon euroya transfer edilen Levent Mercan diğer takım arkadaşları gibi daha fazla süre bulacakları günü bekliyorlar.
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Tecrübeli teknik adam, bazı tercihlerinden dolayı eleştiri alsa da, her oyuncusuna güvenerek takım içindeki rekabeti ve motivasyonu en üst seviyede tutuyor.
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