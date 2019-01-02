Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve Aatif'ın affedilmesinin ardından merakla beklenen bir diğer ismin de durumu belli oldu. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre kadro dışı bırakılan isimlerden olan kaleci Volkan Demirel için de bugün af kararı çıktı. Tecrübeli kaleci, böylece Sarı-Lacivertli takımın Antalya'da yapacağı devre arası hazırlık kampının kadrosuna dahil edilecek.

Tecrübeli futbolcunun kaptanlığının da devam ettiği bildirilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın da Volkan'dan takım içindeki ağırlığını sürdürmesini istedi.

OZAN TUFAN'IN DURUMU BELİRSİZ

Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Ozan Tufan'ın ise durumu hala belirsiz. Henüz af çıkmayan 23 yaşındaki oyuncunun durumu transfer dönemindeki gelişmelere göre şekillenecek.