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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tadic hayal kırıklığı yarattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Tadic hayal kırıklığı yarattı!

        UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden ve ardından ligde Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de Dusan Tadic eleştiri oklarının hedefinde oldu. Geçen sezonki performansıyla çok beğenilen Sırp yıldız bu yıl 26 gole direkt katkı vermesine karşın özellikle kritik maçlardaki etkisiz futboluyla eleştiri aldı. Ayrıca Hollanda basınına göre de Tadic'in sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:33
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        • 1

          Geçtiğimiz hafta içinde Rangers'a penaltılarda yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, ardından Trendyol Süper Lig'de evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

        • 2

          Fenerbahçe'de son iki maçın ardından hedef tahtasına konulan isimlerin başında ise Dusan Tadic geldi. Geçen sezonki performansıyla çok beğenilen Sırp yıldız bu yıl 43 resmi maçta 11 gol ve 15 asist üretmesine rağmen, eleştirilerin odak noktası haline geldi.

        • 3

          İlk Rangers karşılaşmasında hayal kırıklığı yaratan, rövanşta penaltı kaçıran Sırp yıldız, Galatasaray derbisinde ve Samsunspor karşısında da etkisiz kaldı.

        • 4

          Fenerbahçe, bu sezon ligde 7 maçta puan kaybederken (5B, 2M) Tadic bunlarda sadece ilk yarıda 2-2 biten Samsunspor (1 gol, 1 asist) maçında katkı verebildi.

        • 5

          Ligdeki son 5 maçında yalnızca Antalyaspor’a gol atabilen Tadic'in Fenerbahçe’deki geleceği sorgulanmaya başlandı.

        • 6

          AJAX'A DÖNECEK İDDİASI

          Tadic ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Fenerbahçe'nin oyuncuyla bugüne kadar sözleşme yenilememesi de Sırp futbolcunun bir yol ayrımına geldiği düşüncelerini güçlendiriyor. Hollanda basınında 36 yaşındaki futbolcunun eski takımı Ajax’a döneceği ile ilgili iddialar geniş yer bulmaya başladı.

        • 7

          "İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

          Ajax’ın geçici genel müdürü Menno Geelen, “Eski oyuncularımızla iyi iletişim halindeyiz ama kimin gelip kimin gelmeyeceğini futboldan sorumlu Alex Kroes’a sormak lazım” diye konuştu.

        • 8
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