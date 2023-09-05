Fenerbahçe transfer haberleri: Jorginho, Al Musrati, Donny van de beek
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertliler, Arsenal'ın gözden çıkardığı Jorginho için yeniden devreye girdi. Avrupa'nın dev liglerinde transfer döneminin kapanması Fenerbahçe'nin kozu oldu. Öte yandan Braga'da forma giyen 27 yaşındaki Libyalı Al Musrati de Fenerbahçe'nin radarına girdi. Sarı Kanarya için bir de Donny van de beek iddiası ortaya atıldı. İşte tüm detaylar
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Fenerbahçe, Arsenal'da geri plana düşen yıldız orta saha Jorginho'dan vazgeçmiyor.
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Topçular'da süre bulamayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu da pek çok ülkede transfer döneminin kapanması nedeniyle zor durumda kaldı. Kanarya da son ve etkili bir hamleye hazırlanıyor.
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Declan Rice transferiyle hayal kırıklığı yaşayan Jorginho, sezonu yedek kulübesinde geçirmek istemiyor. Eli hayli güçlenen Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda kontratı bitecek 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu 10 milyon euro seviyelerine bitirmeye çalışacak. Piyasası ise 25 milyon euro...
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MORELOS İMZAYI ATTI
Alfredo Morelos kariyerinde yeni bir maceraya atıldı. Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı ancak transferini gerçekleştiremediği 27 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Santos'a imza attı.
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HOJBJERG DERBİSİ
Ada basını Tottenham'ın yıldız orta sahası Hojbjerg'i isteyen takımların arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğunu yazıyor.
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Ancak piyasa değeri 45 milyon euro olan 28'lik futbolcunun tapusuyla Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça düşük.
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TEKLİF 12 MİLYON
Braga'da forma giyen 27 yaşındaki Libyalı Al Musrati Fenerbahçe radarına girdi.
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Kanarya'nın Portekiz ekibine bonuslarla birlikte 12 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi. Al Musrati, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.
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SON İSİM: VAN DE BEEK!
İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, orta sahanın her bölgesinde görev alabilen bir ismi transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi rotasını İngiltere'ye çevirdi.
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İddialara göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği isim Donny van de beek. 26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'ta bulunuyor.
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UEFA'ya listelerin verilmesine karşın teknik heyet, oyuncunun transferi tamamlanması halinde ocak ayında Avrupa listesine ekleyecek. 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler bu transfere önem veriyor.