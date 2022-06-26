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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

Fenerbahçe'de son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve transferde hızlı hareket eden Fenerbahçe, Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda önceliği orta sahaya verdi! Portekiz basını sarı-lacivertlilerin PSG'nin Portekizli yıldızına göz diktiğini duyurdu! Emre Mor için de devrede olan Fenerbahçe, milli futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı! İşte Fenerbahçe'de son dakika haberleri ve transfer gelişmelerine dair detaylar...

26.06.2022 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni sezon hazırlıklarına erken start veren ve transferde de hızlı hareket eden Fenerbahçe'de kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar Lincoln ve Bruma transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiki öncelik ise orta saha transferine verilmiş durumda.

  • Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda bu bölge için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine yeni bir isim geldi!

  • ORTA SAHA SİL BAŞTAN!

    Record'da yer alan habere göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını yeniden dizayn etmek istiyor. 

  • Bu amaçla William Carvalho, William Arao ve Vinicius Souza'nın isimleri konuşulurken, Jesus'un transfer için ikna etmeye çalıştığı ismin daha büyük ve daha sükseli olduğu ifade edildi.

  • Haberde Portekizli çalıştırıcının bir süredir Paris Saint-Germain'deki geleceği soru işareti olan Portekizli milli orta saha oyuncusu Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi.

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