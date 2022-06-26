Yeni sezon hazırlıklarına erken start veren ve transferde de hızlı hareket eden Fenerbahçe'de kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar Lincoln ve Bruma transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde şimdiki öncelik ise orta saha transferine verilmiş durumda.