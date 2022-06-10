Sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak ya da bonservisi ile transfer etmek istediği öğrenildi. Daha önce kısa bir süre Benfica’da Jorge Jesus ile çalışan Vinicius, bu sezon PSV’de 23 maçta 6 gol atıp, 6 asist yaptı.