Dün ise TFF yöneticisi Hamit Atıntop, Koçak'ı bırakmaya sıcak olmadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Konu kapansın lütfen. Kendisi göreve yeni başladı ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor."